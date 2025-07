Israël : la police recommande des poursuites contre le maire de Petah Tikva accusé de corruption

Articles recommandés -

La police israélienne a recommandé mercredi d'engager des poursuites pénales contre Rami Greenberg, maire de Petah Tikva, au terme d'une vaste enquête pour corruption. L'enquête, menée en collaboration avec l'administration fiscale, vise également le directeur général de la municipalité, Yaniv Benita, ainsi que plusieurs hommes d'affaires locaux. Les chefs d'accusation incluent corruption, fraude, falsification de documents, blanchiment d'argent et infractions fiscales.

Lancée en 2021 suite à des renseignements, l'investigation a révélé un système présumé de financement illégal de la campagne électorale de Grinberg en 2018. Selon les enquêteurs, entrepreneurs et hommes d'affaires auraient versé environ 2 millions de shekels (515 000 euros) pour sa campagne, en échange de promesses d'avantages municipaux, notamment la nomination de Benita au poste de directeur général.

L'ampleur de l'enquête témoigne de la gravité des soupçons : 273 témoignages recueillis dont 44 suspects, plus de 100 mandats de perquisition exécutés, et la saisie de biens et fonds d'une valeur totale de 8,5 millions de shekels.

Les investigations ont également mis au jour un prétendu système de remboursements frauduleux. La liste de Grinberg aurait touché 3 millions de shekels du ministère de l'Intérieur après les élections, grâce à de faux documents et déclarations mensongères. Les enquêteurs soupçonnent des falsifications, des dons illégaux non déclarés, et l'enregistrement fictif de contributions au nom de citoyens non informés.

Un témoin-clé a conclu un accord avec l'État, fournissant des dizaines de milliers de fichiers numériques à l'appui de sa version. Son identité reste confidentielle sous ordonnance judiciaire.

Le dossier a été transmis au département économique du parquet, qui supervisait l'enquête depuis le début, pour décision sur d'éventuelles poursuites.