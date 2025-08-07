Israël lance un baccalauréat interdisciplinaire en arts de 10 unités

Articles recommandés -

À partir de l’année scolaire 2025-2026, les élèves israéliens pourront se préparer à un nouveau baccalauréat interdisciplinaire en arts, d’un niveau de 10 unités d’études, une première dans le système éducatif. Jusqu’à présent, les études artistiques pour le bac se limitaient à une discipline (cinéma, théâtre, danse, musique) et à 5 unités. Cette nouvelle filière, accessible dans 267 établissements offrant au moins deux spécialités artistiques (comme danse et musique), vise à élargir les horizons des élèves, selon le ministère de l’Éducation.

Le programme, conçu par des experts académiques, des artistes et des enseignants de diverses disciplines (cinéma, théâtre, musique, danse, arts visuels), allie théorie (50 %) et pratique (50 %). Dès la classe de seconde, les élèves exploreront plusieurs formes d’art. En première, ils présenteront un projet final pratique, et en terminale, ils passeront un examen théorique évaluant leurs connaissances interdisciplinaires. Des rencontres avec des artistes de renom, invités dans les ateliers scolaires, enrichiront leur formation, avec des retours sur leurs créations.

« Ce programme repose sur un dialogue entre arts, une pédagogie active et collaborative, et une approche modulaire adaptée », explique Dr Sigal Barkai, responsable du département arts au ministère. Le ministre Yoav Kisch ajoute : « Ce bac reconnaît l’art comme une discipline à part entière, influençant culture, économie et société. Il défie intellectuellement et créativement les élèves, les préparant à un monde où les savoirs s’entrelacent. »