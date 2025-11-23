Israël lance une nouvelle campagne nationale pour lutter contre les violences faites aux femmes
Israël lance une campagne centrée sur la prévention des violences intrafamiliales et l’implication active des hommes, soutenue par un ensemble élargi de services et d’actions gouvernementales.
À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui aura lieu mardi, le ministère israélien du Bien-être social et de la Sécurité sociale dévoile une vaste initiative nationale visant à prévenir les violences intrafamiliales, avec une priorité inédite : impliquer les hommes dans le processus de changement.
Cette stratégie s’appuie sur une nouvelle campagne publique, diffusée dès aujourd’hui sur les principales chaînes de télévision, à la radio et sur les plateformes numériques du ministère. Elle renverra vers un mini-site dédié, proposant des informations et des ressources adaptées aux hommes, aux familles et aux personnes confrontées à la violence.
Selon Anat Raz, directrice des relations extérieures et porte-parole du ministère, la campagne repose sur un travail de fond : entretiens approfondis, groupes de discussion et consultations avec des hommes engagés dans des processus de traitement et de réhabilitation.
« Le sujet est sensible et il est souvent difficile pour un homme de demander de l’aide. Cette campagne n’est qu’un volet d’un travail stratégique plus large », explique-t-elle.
Le dispositif ne se limite pas à la communication : il s’inscrit dans un plan national mêlant politiques publiques, renforcement des infrastructures d’accueil et d’accompagnement, et actions de prévention à long terme. L’objectif est clair : sauver des vies et briser le cycle de la violence.
En parallèle, le ministère enrichit ses contenus numériques pour sensibiliser aux signaux d’alerte, encourager les victimes — femmes comme hommes — à demander de l’aide, et mettre en lumière des témoignages de reconstruction.
Cette initiative s’ajoute à une série de mesures gouvernementales destinées à combattre durablement les violences au sein des familles. Elle servira de base à de futures actions communes entre ministères et à l’expansion des services de soutien à l’échelle nationale.