Israël lance une nouvelle campagne nationale pour lutter contre les violences faites aux femmes

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui aura lieu mardi, le ministère israélien du Bien-être social et de la Sécurité sociale dévoile une vaste initiative nationale visant à prévenir les violences intrafamiliales, avec une priorité inédite : impliquer les hommes dans le processus de changement.

Cette stratégie s’appuie sur une nouvelle campagne publique, diffusée dès aujourd’hui sur les principales chaînes de télévision, à la radio et sur les plateformes numériques du ministère. Elle renverra vers un mini-site dédié, proposant des informations et des ressources adaptées aux hommes, aux familles et aux personnes confrontées à la violence.

Selon Anat Raz, directrice des relations extérieures et porte-parole du ministère, la campagne repose sur un travail de fond : entretiens approfondis, groupes de discussion et consultations avec des hommes engagés dans des processus de traitement et de réhabilitation.

« Le sujet est sensible et il est souvent difficile pour un homme de demander de l’aide. Cette campagne n’est qu’un volet d’un travail stratégique plus large », explique-t-elle.

Le dispositif ne se limite pas à la communication : il s’inscrit dans un plan national mêlant politiques publiques, renforcement des infrastructures d’accueil et d’accompagnement, et actions de prévention à long terme. L’objectif est clair : sauver des vies et briser le cycle de la violence.

En parallèle, le ministère enrichit ses contenus numériques pour sensibiliser aux signaux d’alerte, encourager les victimes — femmes comme hommes — à demander de l’aide, et mettre en lumière des témoignages de reconstruction.

Cette initiative s’ajoute à une série de mesures gouvernementales destinées à combattre durablement les violences au sein des familles. Elle servira de base à de futures actions communes entre ministères et à l’expansion des services de soutien à l’échelle nationale.