Israël : le coût du procès des terroristes de la Nukhba retarde l’examen du texte au gouvernement

L’examen du dispositif destiné à juger les terroristes de la Nukhba ayant participé au massacre du 7-Octobre a été retardé en raison d’un désaccord budgétaire entre le ministère de la Défense et le ministère des Finances. Le texte devait être présenté dimanche au gouvernement pour discussion et vote, mais il n’a finalement pas été inscrit à l’ordre du jour.

Au cœur du blocage : le coût de mise en œuvre de la loi. Dans l’entourage du ministère des Finances, on affirme que la Défense réclame 5 milliards de shekels pour appliquer le dispositif, tandis que le Trésor serait prêt à financer jusqu’à 4,5 milliards, soit un écart d’environ 500 millions de shekels. Du côté du ministère de la Défense, on conteste cette présentation : la demande aurait été ramenée de 3,1 milliards à 2,2 milliards de shekels seulement.

Le ministère des Finances répond que ce chiffre est incomplet, car il ne comprendrait pas les coûts liés au Service pénitentiaire israélien, qui dépendront largement des décisions prises par l’appareil sécuritaire. La semaine dernière, selon Channel 12, le ministère des Finances envisageait encore de limiter le financement à 1,8 milliard de shekels, avant d’accepter une grande partie des demandes de la Défense.

Selon un projet de décision, le financement du dispositif impliquerait une coupe transversale dans les budgets des ministères et donc dans certains services aux citoyens. Le texte prévoit de « réduire la base budgétaire des ministères à partir de l’exercice 2027 et au-delà à hauteur de 0,5 % ».

Autre élément notable : le financement serait prévu jusqu’en 2033. Cette échéance laisse entendre que l’État anticipe une procédure judiciaire longue, pouvant durer environ sept ans. Au-delà de la dimension pénale et symbolique du procès des terroristes du 7-Octobre, le dossier ouvre donc aussi un débat lourd sur son coût, sa durée et son impact sur les finances publiques israéliennes.