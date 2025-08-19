Israël : le Covid fait son retour avec une hausse de 30% des cas

Articles recommandés -

Le Covid-19 n'appartient pas au passé. Yossi vient tout juste de s'en remettre cette semaine, après avoir ressenti tous les symptômes que nous connaissions il y a quelques années. Car contrairement aux apparences, le coronavirus n'a jamais vraiment disparu, il circulait toujours sous une forme ou une autre dans la population.

Une augmentation significative des contaminations

Selon les données du ministère de la Santé israélien, le nombre de personnes infectées par le Covid a augmenté d'environ 30% ces dernières semaines. Actuellement, 205 patients sont hospitalisés dans le pays, principalement des personnes âgées souffrant de pathologies graves préexistantes.

Cependant, ces chiffres officiels ne reflètent probablement qu'une partie de la réalité. En l'absence d'obligation de dépistage, de déclaration ou d'isolement, les autorités sanitaires estiment que le nombre réel de malades est bien plus élevé. La plupart des patients présentent des symptômes similaires à ceux de la grippe : fièvre, fatigue, douleurs musculaires, frissons, toux et parfois nausées.

L'impact des voyages d'été

La saison estivale et les nombreux déplacements des Israéliens à l'étranger contribuent à cette recrudescence. Le coronavirus connaît également une progression dans d'autres pays. En Thaïlande par exemple, la situation est encore plus préoccupante avec des taux d'infection particulièrement élevés, ce qui accélère la propagation du virus.

Recommandations des médecins

Les médecins de famille formulent des recommandations claires pour les personnes présentant des symptômes de Covid ou de grippe : rester à domicile et éviter de se rendre au travail ou dans les établissements scolaires. En cas de sortie absolument nécessaire, il est conseillé de porter un masque, même si cette mesure s'avère moins efficace lorsque la majorité de la population n'en porte pas.

Pas de panique à l'horizon

Malgré cette hausse, les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Selon les médecins, il ne s'agit pas techniquement d'une nouvelle vague épidémique, ni de données exceptionnelles susceptibles de mettre en difficulté le système de santé israélien. La situation reste sous contrôle et ne justifie pas d'inquiétude particulière pour l'instant.