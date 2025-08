Israël : le maire d'Arad bannit les spectacles des artistes ayant signé la pétition demandant l'arrêt de la guerre

Articles recommandés -

La ville d’Arad, dans le sud d’Israël, a pris une décision radicale : ses scènes publiques ne seront plus accessibles aux artistes ayant signé une pétition appelant à la fin de la guerre à Gaza. Le maire, Yaïr Maayan, a confirmé lundi que la municipalité interdirait toute représentation de ces personnalités culturelles, accusées d’"incitation à la haine contre les soldats de Tsahal".

"Nous avons choisi le camp des soldats israéliens et de l’État d’Israël", a-t-il affirmé, comparant ces artistes aux réservistes qui refusent de servir. La décision fait suite à un vote du conseil municipal et reflète, selon lui, une volonté de protéger l’honneur de l’armée face à ce qu’il considère comme des attaques injustifiées.

La pétition en question, signée par plus de 1 000 artistes israéliens dont des figures emblématiques comme Chava Alberstein, Gidi Gov ou encore Oshik Levi, dénonce la situation humanitaire à Gaza. Les signataires y expriment leur honte face à ce qu’ils décrivent comme une famine orchestrée par Israël et évoquent le risque de déplacement forcé des Palestiniens.

"Nous écrivons cela avec une immense douleur, de la colère et de la honte", indique la lettre, relayée par Ynet. L’appel vise à obtenir un cessez-le-feu, le retour des otages et une issue politique au conflit.

Mais la démarche a provoqué de vives réactions, notamment de la part du chanteur et acteur Idan Amedi, blessé en service militaire. Dans un message virulent, il accuse les signataires d’ignorer la réalité du terrain : "Vous êtes des privilégiés qui colportent des mensonges. Allez vous battre un jour dans un tunnel, et ensuite vous pourrez parler."

De son côté, Eyal Sher, directeur du Festival d’Israël et l’un des initiateurs de la pétition, a tenté de recentrer le débat. Il assure que l’objectif n’est pas de diviser la société, mais de promouvoir des valeurs de compassion et de responsabilité collective : "Ce message vise à encourager la paix, la libération des otages et la reconstruction de notre société."