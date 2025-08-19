Israël : le ministre de l’Éducation menace de reporter la rentrée scolaire faute de budget pour la sécurité

Articles recommandés -

À deux semaines de la rentrée scolaire, un bras de fer oppose le ministère de l’Éducation au ministère des Finances en Israël. Le ministre de l’Éducation, Yoav Kisch, a averti lundi que l’année scolaire ne commencerait pas si un budget de 250 millions de shekels (environ 63.5 millions d'euros) destiné à la sécurisation des établissements n’était pas immédiatement débloqué.

« Betsalel Smotrich préfère la sécurité des enfants de Gaza à celle des enfants d’Israël – et cela ne peut rester sous silence », a-t-il lancé, accusant le ministre des Finances d’ignorer les besoins élémentaires du système éducatif. « La première exigence est claire : sécuriser nos écoles. Sans ce financement, il n’y aura pas de rentrée », a-t-il insisté.

Selon le ministère de l’Éducation, non seulement l’enveloppe pour l’embauche d’agents de sécurité n’a pas été allouée, mais d’autres demandes essentielles ont également été rejetées : soutien psychologique en période de guerre, renforcement des services éducatifs, financement des mouvements de jeunesse et des années de service civil.

Le ministère réclame en parallèle 50 millions de shekels pour renforcer l’accompagnement émotionnel des élèves et 80 millions pour maintenir les activités d’éducation informelle, jugées cruciales, notamment dans les zones les plus exposées.

« Ce ne sont pas des extras, mais des conditions minimales pour faire fonctionner le système éducatif en temps de crise », a conclu le ministère, appelant le Trésor à agir immédiatement pour garantir une rentrée sûre et régulière.