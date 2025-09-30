Israël : le prix de l’électricité augmentera dès janvier

L’Autorité israélienne de l’électricité a annoncé une réforme majeure de la tarification de l’électricité, prévoyant une mise à jour des tarifs chaque trimestre au lieu d’une fois par an. Le nouveau mécanisme, soumis à consultation publique, entrera progressivement en vigueur fin 2025 pour une période d’essai de trois ans. Dès janvier prochain, une première hausse comprise entre 1,3 % et 2,6 % est attendue.

Concrètement, le prix de l’électricité ne sera plus fixé sur la base d’un calcul annuel réalisé par l’Autorité, mais via une formule automatique indexée sur plusieurs indicateurs économiques, tels que le taux de change du dollar et le niveau des taux d’intérêt. L’objectif affiché est de refléter plus fidèlement les coûts réels de production et de limiter les écarts liés aux prévisions annuelles, souvent décalées par rapport aux fluctuations du marché.

Selon l’Autorité, ce changement devrait stimuler la concurrence entre fournisseurs d’électricité, qui pourront désormais adapter leurs prix plus régulièrement. À long terme, les opérateurs privés bénéficieront d’une meilleure visibilité pour planifier leurs investissements, tandis que les consommateurs devront être plus attentifs aux variations tarifaires, en particulier lorsqu’ils s’approvisionnent auprès de fournisseurs alternatifs.

La réforme marque aussi une étape vers une régulation moins centralisée du secteur énergétique israélien, sur le modèle des prix des carburants ou des transports publics, déjà déterminés par des formules automatiques. L’Autorité de l’électricité estime que cette évolution est indispensable dans un marché désormais largement ouvert à la concurrence.