Israël : le procureur de l’État dénonce la destitution de Gali Baharav-Miara

Le procureur de l’État, Amit Aisman, a diffusé une lettre adressée aux employés du parquet, qualifiant la décision du gouvernement de limoger la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, d’« événement exceptionnel et sans précédent » qui menace les fondements de l’indépendance du parquet et du conseil juridique, ainsi que l’État de droit en Israël. Aisman juge cette décision « contraire à la loi ».

Dans sa lettre, il loue l’intégrité et le professionnalisme de Baharav-Miara, qui a exercé ses fonctions avec un engagement indéfectible envers la loi, l’intérêt public et les valeurs démocratiques, malgré des pressions considérables. Il cite une décision détaillée du juge Noam Solberg, vice-président de la Cour suprême, qui a confirmé que les prérogatives de Baharav-Miara restent en vigueur et que ses avis juridiques lient les autorités tant qu’aucun jugement contraire n’est rendu.

Aisman réaffirme l’engagement du parquet à servir l’État d’Israël en collaborant pleinement avec la conseillère juridique, conformément à son statut légal. Il appelle ses équipes à poursuivre leur mission avec professionnalisme et indépendance, dans un contexte tendu où la légitimité de l’État de droit est mise à l’épreuve. « Nous continuerons à agir pour protéger la démocratie et le fonctionnement régulier du système judiciaire », conclut-il, soulignant la nécessité de rester focalisé sur cette mission publique essentielle.