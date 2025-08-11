Israël : Le tribunal libère le suspect du graffiti au mur des Lamentations

Articles recommandés -

Le tribunal de première instance de Jérusalem a décidé lundi de libérer, sous assignation à domicile, le jeune homme de 27 ans soupçonné d’avoir inscrit le graffiti « Il y a un génocide à Gaza » sur les pierres du mur des Lamentations. L’homme, qui a reconnu les faits, sera transféré par ses parents dans un établissement psychiatrique pour y être hospitalisé.

Lors de l’audience, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’enquête en détention. Le magistrat a ordonné l’éloignement du suspect de la grande synagogue, mais a refusé de lui interdire l’accès au mur des Lamentations : « Je ne vais pas interdire à un Juif de se rendre au Kotel », a-t-il déclaré.

La police avait demandé la prolongation de sa détention en raison d’un risque de dangerosité, mais non pour entrave à l’enquête. Le début de l’audience a été marqué par des tensions, l’avocat de la défense insinuant que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, aurait influencé la demande de maintien en détention et l’ordonnance de non-publication. L’échange houleux entre les avocats a conduit le juge Meir Troper à menacer de quitter la salle. La défense a dénoncé une demande « motivée politiquement », affirmant qu’« il n’existe aucun risque de dangerosité ni de perturbation de la procédure », et plaidant pour un placement en détention à domicile assorti d’une évaluation psychiatrique.