Israël : les allocations de la Sécurité sociale revalorisées en 2026

L’Institut national d’assurance israélien (Bituah Leumi) a publié les montants actualisés des allocations sociales pour l’année 2026, à la suite de la hausse du salaire moyen et de l’indexation au coût de la vie. Cette revalorisation concerne l’ensemble des prestations, avec un impact particulièrement marqué pour les personnes en situation de handicap.

Les allocations liées au handicap, indexées sur le salaire moyen qui a progressé de 3,4 %, enregistrent la hausse la plus significative. La pension d’invalidité générale pour une incapacité totale de travail s’élève désormais à 4 771 shekels par mois, contre 4 556 l’an dernier, soit environ 1 190 euros (conversion indicative). Les bénéficiaires en incapacité totale avec un conjoint à charge percevront 6 229 shekels, soit environ 1 560 euros.

Les prestations pour services spéciaux augmentent également. L’allocation au niveau le plus élevé atteint désormais 9 126 shekels par mois, soit environ 2 280 euros, tandis que l’allocation majorée pour les personnes sous assistance respiratoire s’élève à 10 774 shekels, soit environ 2 690 euros. Pour un enfant reconnu avec un taux d’invalidité de 100 %, l’allocation mensuelle passe à 3 820 shekels, soit environ 955 euros, en hausse de 126 shekels par rapport à l’an dernier.

En revanche, les prestations indexées sur l’indice des prix à la consommation, comme les allocations vieillesse, de survivants et le revenu minimum garanti, augmentent à un rythme plus modéré de 2,4 %. L’allocation vieillesse pour une personne seule atteint désormais 1 838 shekels, soit environ 460 euros, et peut monter jusqu’à 2 757 shekels (690 euros) avec l’ancienneté maximale d’assurance. Une personne vivant avec un conjoint non bénéficiaire percevra 2 762 shekels, soit environ 690 euros.

Enfin, dans le domaine de la dépendance, une personne classée au niveau le plus élevé et n’employant pas de travailleur étranger recevra 7 238 shekels, soit environ 1 810 euros. Ces montants devraient connaître un nouvel ajustement en avril, en lien avec la revalorisation attendue du salaire minimum.