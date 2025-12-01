Israël : les dépenses lors du Black Friday s'envolent de 30%

Les Israéliens n'ont pas boudé leur plaisir lors du Black Friday. Vendredi dernier, la journée annuelle de promotions a enregistré des dépenses record atteignant plus de 1,508 milliard de shekels (près de 400 millions d'euros), selon les données de Shva, la société qui gère et développe le système national de paiement par cartes de crédit.

Cette somme représente une hausse spectaculaire de 28% par rapport au Black Friday de l'année dernière, qui s'était déroulé le 29 novembre 2024 avec des dépenses totales de 1,179 milliard de shekels. À titre de comparaison, les chiffres des éditions précédentes étaient également nettement inférieurs : 1,102 milliard en 2023 et 1,248 milliard en 2022.

Les transactions physiques, effectuées directement dans les commerces, ont totalisé 795 millions de shekels (210 millions d'euros), soit une progression de plus de 20% par rapport aux 661 millions enregistrés en 2024. Ces achats en magasin, réalisés via portefeuilles numériques, montres connectées, paiements sans contact ou saisie de code PIN, ont représenté 52,7% des dépenses totales du public.

Le commerce en ligne a quant à lui particulièrement brillé, avec des transactions atteignant 713 millions de shekels. Il s'agit d'une augmentation impressionnante de 38,3% comparé à 2024, où ce montant s'élevait à 516 millions de shekels.

Ces chiffres témoignent d'une reprise marquée de la consommation en Israël et d'un appétit retrouvé des consommateurs pour les journées de soldes, particulièrement dans le secteur du e-commerce qui continue sa progression constante. L'écart se resserre entre achats physiques et achats en ligne, ces derniers gagnant progressivement du terrain dans les habitudes de consommation des Israéliens.