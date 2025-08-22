Israël : les familles d’otages appellent à une mobilisation nationale

Articles recommandés -

Les familles des otages israéliens détenus à Gaza ont lancé, ce vendredi, un appel urgent à une mobilisation nationale. Dans un communiqué, le quartier général des familles accuse le Premier ministre Benjamin Netanyahou de « saboter délibérément » l’accord en cours avec les médiateurs internationaux. « Ceux qui ont été enlevés sous sa surveillance, qui auraient dû être la première priorité à sauver, sont de nouveau sacrifiés sur l’autel de calculs politiques », dénonce le texte.

Face à ce qu’elles qualifient de « déconnexion du gouvernement », les familles affirment que 80 % des Israéliens soutiennent leur cause et rappellent que « seul le peuple ramènera tous les otages à la maison ». Elles appellent donc à un grand « Jour d’identification » mardi 26 août, sous le slogan « Israël se mobilise ».

Des manifestations sont prévues dans tout le pays, avec un point culminant à Tel-Aviv. À 19 h, une marche partira de la gare Savidor-Central en direction de la place des Otages, où se tiendra, à 20 h, une grande veillée de solidarité. « Mardi prochain, Israël se tiendra aux côtés des otages, des soldats épuisés par le conflit et des dizaines de milliers d’évacués qui attendent de rentrer chez eux en sécurité », affirme le communiqué. Le mouvement promet d’annoncer d’autres actions dans les prochains jours.