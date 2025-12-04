Israël : les organes d'un enfant de 6 ans décédé de la grippe sauvent quatre vies

La famille d'Ariel Hakakian, un garçon de 6 ans décédé des complications de la grippe malgré sa vaccination, a annoncé jeudi matin que ses organes avaient été donnés à plusieurs personnes à l'hôpital Shaare Zedek de Jérusalem. L'enfant avait présenté de la fièvre et de la toux quelques jours auparavant, avant que son état ne se détériore brutalement. Malgré les tentatives de réanimation, les médecins ont dû constater son décès.

Les organes d'Ariel ont été transplantés avec succès chez quatre personnes : son foie à un enfant de 6 ans à l'hôpital Schneider, un rein à une femme de 44 ans à l'hôpital Beilinson, un second rein à un enfant de 9 ans à l'hôpital Rambam, et son intestin à un homme de 36 ans à Beilinson.

La famille d'Ariel a déclaré : "Il aimait tellement faire du bien aux autres, donner et choyer. Par sa mort, il nous a laissé un testament non écrit : continuer le chemin qu'il a vécu. Une vie de don."

Talia Peretz, coordinatrice des transplantations à Shaare Zedek, a témoigné : "Ariel a une famille extraordinaire, qui a réussi, dans son immense chagrin, à voir l'autre et à sauver des vies. C'est un grand privilège."

Parmi les bénéficiaires figure Daniel Haim Biton, 36 ans, qui a vécu 17 ans sans système digestif fonctionnel. Grâce à cette greffe intestinale rare et complexe, la troisième réalisée en Israël à Beilinson, il peut désormais espérer retrouver une vie normale, sans appareils médicaux ni restrictions alimentaires. "Je veux juste recommencer à cuisiner, voyager dans le monde sans appareils, être père, ouvrir mon propre établissement et surtout, manger, ressentir vraiment la satiété", a-t-il confié.

Le ministère de la Santé a indiqué que la saison grippale, en Israël comme dans d'autres pays, a débuté précocement cette année avec une hausse marquée des cas. Le ministère a appelé le public à se faire vacciner, précisant que "dans la majorité des cas, le vaccin contribue à atténuer la gravité de la grippe et réduit significativement le risque de maladie grave ou de décès".