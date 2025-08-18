Israël : les orthodoxes appellent à une "journée de colère" contre les arrestations de déserteurs

Articles recommandés -

Le mouvement orthodoxe Peleg Yerushalmi (Faction de Jérusalem) a annoncé lundi l'organisation d'une "journée de colère" prévue pour mardi, en réaction aux récentes arrestations de déserteurs issus de la communauté religieuse. Cette mobilisation fait écho aux tensions croissantes autour de la question du service militaire obligatoire pour les orthodoxes.

Dans un communiqué officiel, le mouvement a déclaré : "Sur ordre des rabbins, mardi prochain, les étudiants en Torah de tout le pays se rassembleront près de la prison Beit Lid pour une manifestation de colère qui ébranlera le monde entier."

L'opération "Menahalim Mehadash"

Cette mobilisation intervient après le lancement par Tsahal de l'opération "Menahalim Mehadash" (Recommencer), visant à recruter les déserteurs et réfractaires sans qu'ils aient à purger une peine de prison pour leur absence. Cette initiative, révélée par i24NEWS, permet aux personnes absentes du service militaire de se présenter immédiatement pour la conscription, avec un traitement clément de leur situation par les autorités militaires compétentes.

Les dates de mobilisation prévues sont fixées aux 2 et 3 septembre. Selon les sources militaires, "depuis le 7 octobre, Israël est engagé dans une guerre intense sur plusieurs fronts. La situation sécuritaire actuelle nécessite l'augmentation des effectifs. C'est pourquoi Tsahal intensifie les mesures d'application concernant ceux qui n'ont pas rempli leur devoir et ne se sont pas présentés au service militaire."

Une "dernière chance" pour 14 600 personnes

L'armée israélienne présente cette opération comme une "dernière opportunité" pour environ 14 600 déserteurs et réfractaires de toute la population, dont environ 8 000 sont orthodoxes. Il s'agit d'une "opportunité unique" visant à élargir la base des conscrits tout en régularisant la situation de ceux qui ont évité la conscription et craignent désormais les conséquences juridiques.

Les candidats devront se présenter équipés pour partir immédiatement en formation militaire et maintenir un service régulier sans absences ni demandes d'exemption. S'ils respectent ces conditions et évitent arrestation ou emprisonnement pendant leur service, les procédures judiciaires contre eux seront abandonnées.

L'inscription à cette opération sera possible jusqu'à jeudi via un formulaire en ligne envoyé par SMS aux candidats concernés, ou par les centres d'appel.