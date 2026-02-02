Israël : les producteurs de lait suspendent les livraisons

Les producteurs de lait israéliens ont annoncé une mesure sans précédent : à partir de mardi, ils suspendront l’approvisionnement en lait des laiteries à travers le pays. Cette décision intervient en signe de protestation contre la réforme du secteur laitier portée par le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, et face à ce qu’ils qualifient de menace existentielle pour l’agriculture locale.

Dans un communiqué, l’Organisation des producteurs de lait explique que cette initiative fait suite à des appels pressants de centaines d’éleveurs réclamant un durcissement de la mobilisation. Selon eux, la réforme envisagée pourrait entraîner la fermeture immédiate de centaines de fermes laitières à travers le pays, en particulier les petites exploitations familiales. Les producteurs dénoncent un « mépris persistant » de la part du ministère des Finances et l’absence de dialogue réel.

Toujours selon l’organisation, la réforme risque de provoquer l’effondrement du secteur laitier israélien, la disparition progressive de la production locale et une dépendance accrue aux importations de lait et de produits laitiers, notamment en provenance de Turquie, de Pologne et d’autres pays. « Il ne s’agit pas seulement d’un combat économique, mais d’un enjeu stratégique pour la sécurité alimentaire d’Israël et pour des dizaines de milliers de familles dont la vie est liée à la terre, aux fermes et aux communautés rurales », soulignent-ils.

De son côté, le ministère des Finances a vivement réagi, estimant que la menace de cesser la production de lait constitue un signal d’alarme pour le public. Selon l’argument officiel, cette situation démontre les failles d’un marché planifié et dominé par des structures quasi monopolistiques, qui rendraient les consommateurs « otages » du système actuel. Le ministère défend la réforme comme une étape indispensable pour ouvrir le marché à la concurrence, améliorer l’efficacité du secteur et réduire le coût de la vie.

La conseillère juridique de la Knesset a récemment pointé des lacunes dans la préparation de la réforme, évoquant un manque de travail préalable et une position floue du ministère de l’Agriculture. Elle a averti que le projet pourrait porter gravement atteinte aux producteurs de lait, en particulier aux exploitations de petite taille.