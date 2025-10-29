Israël: près de 6000 Palestiniens ont franchi illégalement la barrière de sécurité en 2025

Près de 6 000 Palestiniens ont pénétré illégalement en Israël depuis le début de l’année 2025, principalement pour chercher du travail, a indiqué mercredi le Comité de la sécurité nationale de la Knesset. Selon les chiffres présentés, 5 300 d’entre eux — soit 88 % — ont été arrêtés par les forces israéliennes. Parmi eux, 800 ont été incarcérés et 340 inculpés, tandis qu’un millier d’infiltrations ont été recensées au cours du seul mois dernier.

Les autorités israéliennes rappellent que seuls 8 000 permis d’entrée exceptionnels ont été délivrés cette année à des travailleurs palestiniens de Judée-Samarie, contre près de 100 000 avant l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Cette restriction drastique a contribué à la hausse du nombre de passages illégaux, notamment autour de Jérusalem et de la route 443 reliant la capitale à Modi’in.

L’armée et la police multiplient les opérations de contrôle. En juin, des dizaines d’illégaux ont été arrêtés après avoir franchi la barrière par un conduit d’eau. En parallèle, les autorités renforcent la lutte contre l’emploi illégal : 1 183 inculpations ont été enregistrées cette année, contre 985 en 2024, et 671 fermetures administratives d’entreprises ont été ordonnées.

En juillet, un bar-restaurant de Tel-Aviv a ainsi été fermé pour avoir employé deux Palestiniens sans autorisation. Les deux travailleurs, originaires de Judée-Samarie, ont été interpellés, tout comme le propriétaire de l’établissement.