Israël renforce l’aide aux olim engagés dans Tsahal

Le gouvernement israélien a approuvé la création d’un cadre dédié au soutien des olim servant dans Tsahal, avec une attention particulière portée aux soldats seuls.

Cette initiative est portée par le ministre de l’Aliya et de l’Intégration, Ofir Sofer, avec le ministre de la Défense, Israel Katz, le ministre de la Diaspora et de la Lutte contre l’antisémitisme, Amichai Chikli, ainsi que le ministère de la Santé.

La décision intervient dans un contexte de forte hausse du nombre de nouveaux immigrants arrivés en Israël depuis le début de la guerre. Beaucoup d’entre eux ont choisi de s’engager dans Tsahal et de participer directement à l’effort de défense du pays.

Une unité spéciale sera mise en place au sein du ministère de l’Aliya et de l’Intégration. Elle aura pour mission d’accompagner les olim avant leur service militaire, pendant leur engagement et après leur libération, en coordination avec Tsahal et le ministère de la Défense.

Ce dispositif doit améliorer l’accès aux droits, renforcer l’accompagnement personnel, mieux adapter les services aux barrières linguistiques et culturelles, et apporter un soutien complémentaire en cas de crise, notamment en cas de blessure ou de difficultés émotionnelles.

L’unité aidera aussi les familles de soldats vivant à l’étranger, en leur offrant information, médiation et soutien dans leurs échanges avec les autorités israéliennes.

Un groupe de travail interministériel sera également créé. Il sera coprésidé par les directeurs généraux du ministère de la Défense et du ministère de l’Aliya et de l’Intégration, avec des représentants du ministère de la Santé, de l’Institut national d’assurance, du ministère de la Diaspora et de Tsahal.

Ofir Sofer a expliqué avoir rencontré, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, des parents de soldats olim servant seuls en Israël. Selon lui, ces échanges ont montré la nécessité d’un dispositif plus clair, plus accessible et mieux coordonné.

Israel Katz a salué ces soldats qui ont quitté leur famille et leur pays pour servir dans Tsahal, les qualifiant de symbole de sionisme et de dévouement. Il a assuré qu’aucun soldat immigrant ne devait être laissé seul.

Amichai Chikli a souligné que les soldats seuls font face à des défis plus complexes que ceux ayant grandi en Israël, faute de réseau familial et social solide. Selon lui, cette décision doit leur offrir un véritable filet de soutien et faciliter leur intégration dans la société israélienne.