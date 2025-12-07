Israël : réunion d'urgence du ministère de la Santé après le décès de trois enfants de la grippe

Suite au décès de trois enfants et face à la multiplication des cas de grippe, l'équipe de gestion des épidémies du ministère de la Santé israélien tient ce dimanche une réunion extraordinaire pour examiner les données et formuler des recommandations visant à prévenir une morbidité exceptionnelle.

Selon le ministère de la Santé, "en Israël comme dans d'autres pays, la saison grippale a débuté plus tôt cette année et le rythme de propagation de la maladie connaît une forte hausse. Le suivi des données mondiales laisse présager une saison particulièrement sévère".

L'épidémie de grippe en Israël a franchi le seuil épidémique : chaque malade contamine désormais plus d'une personne. Le ministère recommande la vaccination pour l'ensemble de la population à partir de six mois, en insistant particulièrement sur les personnes de 65 ans et plus, les malades chroniques et les enfants de moins de cinq ans.

Les autorités sanitaires appellent la population à se faire vacciner, soulignant que le vaccin est sûr et recommandé dès l'âge de six mois. "Bien que le vaccin contre la grippe ne prévienne pas de manière absolue la contamination, il contribue dans la plupart des cas à atténuer la gravité de la maladie et réduit considérablement le risque de complications graves ou de décès", précise le communiqué.

Vendredi dernier, un enfant de six ans non vacciné est décédé des complications de la grippe. Selon ses parents, l'enfant avait commencé à présenter des symptômes respiratoires avant de s'effondrer chez lui le lendemain. Quelques jours auparavant, un autre enfant du même âge, vacciné cette fois, était également décédé des suites de la maladie après avoir souffert de fièvre et de toux, son état s'étant rapidement détérioré.