Israël supprime les avantages sociaux pour les étudiants de yeshivot refusant le service militaire

À partir du 1er janvier 2026, les avantages accordés aux étudiants des yeshivot (écoles religieuses) qui échappent au service militaire seront supprimés, a annoncé dimanche le ministère public israélien à la Cour suprême. Cette décision, découlant d’un arrêt du Bagatz (Cour suprême) de juin 2024, marque une avancée majeure vers l’égalité du fardeau national — principe central du débat politique israélien depuis des décennies.

La mesure mettra fin à une réduction de près de 67 % des cotisations à la sécurité sociale dont bénéficiaient ces étudiants, pour un coût estimé à plus de 100 millions de shekels (environ 25 millions d’euros) par an. La période de transition sera exceptionnellement courte – trois mois seulement – ce qui permettra d’économiser dès 2026 l’intégralité de la somme.

Selon le gouvernement, cette application rapide découle d’une « coordination étroite entre les organismes concernés » et d’une volonté d’aligner le calendrier sur le début de la nouvelle année fiscale. Le Mouvement pour la qualité du gouvernement en Israël, à l’origine du recours, salue une victoire juridique et symbolique : « C’est un pas important vers la justice et la fin des privilèges indus. Plus de 100 millions de shekels reviendront à l’État au lieu de récompenser l’évasion militaire », a déclaré Me Ouri Hass, chef du département économique de l’organisation. Cette décision s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes autour de la conscription, alors que la guerre contre le Hamas a ravivé le débat sur la participation des orthodoxes à la défense nationale.