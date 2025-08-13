Israël : un nourrisson hospitalisé après avoir consommé du lait périmé acheté chez Super-Pharm

Articles recommandés -

Un couple du centre d’Israël affirme que leur bébé de cinq semaines a présenté des réactions anormales après avoir été nourri avec une formule Nutrilon commandée sur le site de la chaîne Super-Pharm, dont la date de péremption avait expiré un mois avant l’achat. Le produit, fabriqué il y a plus de deux ans, a conduit le nourrisson aux urgences peu après l’ingestion. Les parents dénoncent l’absence d’avertissement public ou de rappel du produit, et ont mandaté un avocat qui a adressé une mise en demeure à l’enseigne.

Selon une enquête d’i24NEWS, il ne s’agirait pas d’un cas isolé : au moins deux autres ventes de préparations pour nourrissons périmées ont eu lieu ces derniers mois dans différents magasins de la chaîne. L’affaire ravive l’inquiétude, 21 ans après le scandale Remedia qui avait bouleversé le pays. Super-Pharm affirme qu’il s’agit d’« une erreur humaine » et précise que des avertissements ne sont diffusés que lorsqu’il existe un risque à grande échelle.