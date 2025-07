Israël : un rapport accablant sur l’inaction face à la violence contre les femmes

Articles recommandés -

Le contrôleur d’État israélien, Matanyahu Englman, a publié mardi un rapport annuel dénonçant les défaillances des autorités locales et gouvernementales dans la prise en charge de plusieurs crises majeures, dont la violence conjugale. Intitulé « Phénomène sans solution », ce document met en lumière l’incapacité persistante de l’État à répondre efficacement à la violence contre les femmes, malgré une décision gouvernementale de 2017 visant à créer un dispositif national pour y faire face. « Aucune définition légale de la violence conjugale n’a été établie », déplore le rapport, rendant difficile le suivi et l’évaluation de ce fléau.

Entre 2022 et 2024, 32 femmes ont été assassinées par leur conjoint en Israël, représentant un tiers des féminicides sur cette période. Depuis le début de la guerre « Épées de fer », plus de 500 000 femmes ont subi des violences conjugales, mais seules 3 % des victimes étaient connues des services sociaux. L’absence de partage d’informations entre les autorités entrave les interventions, tandis que seulement 10 % des hommes condamnés pour violences suivent des programmes de réinsertion. Englman exhorte le ministère du Bien-être à finaliser la mise en place du dispositif national et à élaborer un plan d’action structuré.

Le rapport critique également l’inaction face aux bâtiments dangereux, non conformes aux normes antisismiques, et l’insuffisance des mesures de prévention des incendies, malgré 33 449 incidents en 2024. Enfin, le système de soutien psychologique scolaire est en crise : avec un ratio inchangé depuis 35 ans, un psychologue doit gérer jusqu’à 1 000 élèves, et 61 % des parents ignorent l’existence de ce service. « Les chiffres exigent une action immédiate », martèle Englman, appelant à des réformes urgentes pour protéger les citoyens.