Israël : un tribunal valide un testament excluant un fils malgré le droit français

Le tribunal de la famille de Petah Tikva a tranché un différend complexe opposant un fils à la seconde épouse de son père, confirmant la validité d’un testament israélien qui l’excluait de l’héritage. Le juge Hila Meller-Shalev a estimé que le document devait être exécuté selon les règles du droit israélien, malgré les arguments du fils fondés sur la législation française.

L’affaire remonte à 2010. Cette année-là, un homme possédant la double nationalité franco-israélienne, alors installé en Israël, rédige un testament attribuant la totalité de ses biens situés dans le pays à sa seconde épouse, sans rien léguer à son fils unique. Le défunt s’est éteint une dizaine d’années plus tard en France. À son décès, un tribunal français avait réparti l’héritage entre la veuve et le fils, conformément au droit français qui protège les héritiers réservataires.

Mais la veuve a saisi la justice israélienne, soutenant que son mari avait clairement exprimé le souhait que ses biens en Israël soient soumis au droit local, qui accorde une grande liberté testamentaire, y compris la possibilité d’exclure un enfant de la succession.

Le tribunal israélien a nommé un expert en droit successoral français afin d’évaluer la portée du testament. Celui-ci a conclu, sur la base du Règlement européen sur les successions, que le défunt avait le droit de choisir la loi applicable à ses biens situés à l’étranger. La rédaction du testament de 2010 témoignait selon lui de l’intention explicite d’appliquer le droit israélien.

Dans sa décision, la juge Meller-Shalev a estimé que "le sens même de ce testament israélien était de régler la succession selon la loi testamentaire d’Israël". Elle a relevé plusieurs indices allant dans ce sens : la mention globale de tous les biens israéliens sans distinction de nature, une approche typique du droit israélien, et l’absence des nuances propres au droit français entre biens immobiliers et mobiliers.

Le tribunal a donc ordonné l’exécution intégrale du testament et condamné le fils à verser 25 000 shekels (environ 6 000 euros) de frais de justice.