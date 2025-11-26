Israël : une enfant de 10 ans décédée des suites de la grippe

Une enfant de 10 ans est décédée mardi soir dans le centre d’Israël des suites de la grippe, a annoncé le ministère de la Santé, alors que le pays fait face à une hausse rapide et préoccupante des cas. L’enfant, qui présentait une forte fièvre et des maux de gorge à son arrivée à l’hôpital, était à jour de ses vaccinations courantes, mais n’avait pas encore reçu le vaccin antigrippal de cette saison.

Selon le ministère, l’épidémie actuelle dépasse déjà le seuil habituel observé à cette période de l’année, signe d’une circulation particulièrement intense du virus. Les autorités sanitaires recommandent avec insistance la vaccination des enfants âgés de 6 mois à 5 ans, considérés comme les plus vulnérables aux formes graves de la maladie.

Les données officielles indiquent également que la grippe pourrait être plus dangereuse cette année. Des tendances similaires sont observées dans plusieurs autres pays, suggérant un virus potentiellement plus agressif ou une immunité collective insuffisante après plusieurs hivers marqués par le Covid-19.

L’année dernière, 422 personnes hospitalisées pour la grippe sont décédées en Israël, dont quatre mineurs. Le ministère de la Santé rappelle que la vaccination demeure le moyen le plus efficace pour prévenir les complications, particulièrement chez les enfants, les personnes âgées et les populations à risque.

Face à la progression rapide de l’épidémie, les autorités appellent à la vigilance : consulter rapidement en cas de symptômes sévères, renforcer les mesures d’hygiène et privilégier la vaccination afin de freiner une vague grippale qui pourrait être l’une des plus sévères de ces dernières années.