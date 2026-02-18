Israël : une enseignante blessée après qu’un élève lui a lancé une chaise dans une école de Yavné

Un grave incident de violence a secoué une école primaire de Yavné, dans le centre d’Israël. Une enseignante a été hospitalisée après avoir été violemment frappée par une chaise lancée par un élève. Selon les informations disponibles, la victime a perdu connaissance et a été évacuée vers un hôpital. Son état s’est depuis amélioré.

Au cours de l’incident, le même élève aurait également projeté une autre chaise depuis le troisième étage de l’établissement. À la suite de cet événement, le syndicat des enseignants a annoncé la suspension des cours dans l’école. La durée de cette interruption n’a pas été précisée.

La direction des parents d’élèves affirme que cet épisode ne constitue pas un cas isolé, mais s’inscrit dans une série de faits violents signalés depuis le début de l’année scolaire. Des parents évoquent des altercations entre élèves, des incidents visant des membres du personnel éducatif, ainsi que des accusations d’agressions verbales et physiques. Certains dénoncent un manque de transparence dans le traitement des situations précédentes.

Une mère d’élève a confié aux médias que sa fille avait peur de retourner à l’école. « Nous sommes dans l’angoisse », a-t-elle déclaré, décrivant un climat scolaire devenu anxiogène.

Le ministère israélien de l’Éducation a indiqué que l’affaire faisait l’objet d’un suivi étroit par les autorités compétentes, en coordination avec la municipalité de Yavné. Des mesures éducatives et disciplinaires seraient en cours, et un dialogue a été engagé avec la communauté scolaire afin de rétablir un environnement d’apprentissage sécurisé.