Israël : une enseignante sanctionnée pour relations intimes avec ses élèves

Une affaire retentissante secoue le système éducatif israélien. Une enseignante de 43 ans, exerçant dans un lycée du centre du pays, a été reconnue coupable d’avoir entretenu des relations intimes avec deux de ses élèves âgés de 17 ans. Les faits, révélés lors d’une procédure disciplinaire, se seraient déroulés alors qu’un autre adolescent se trouvait également présent.

Selon les conclusions de l’enquête, les premiers contacts auraient débuté dans l’enceinte de l’établissement, lorsque la professeure partageait des cigarettes avec les élèves. La relation a ensuite glissé vers un lien personnel et inapproprié via les réseaux sociaux. En janvier 2025, elle les aurait invités à son domicile, où se seraient déroulées des rencontres à caractère sexuel.

Face à la gravité des faits, le tribunal disciplinaire de la fonction publique a prononcé des mesures exemplaires. L’enseignante est renvoyée de ses fonctions, radiée définitivement du ministère de l’Éducation et interdite d’exercer tout emploi en lien avec des mineurs pendant huit ans. Elle est également exclue, pour trois ans, de l’ensemble de la fonction publique. Le ministère de l’Éducation a réagi avec fermeté, qualifiant l’affaire de « cas rare et extrêmement grave », et a assuré que les sanctions seraient appliquées sans délai.

Dans ses attendus, le tribunal a dénoncé « une violation grave de la confiance publique et parentale », soulignant qu’une enseignante expérimentée, forte de neuf années d’ancienneté, avait « franchi les limites fondamentales de sa profession ».