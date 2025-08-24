Articles recommandés -

Une scène particulièrement émouvante s’est déroulée à l’hôpital public Assuta d’Ashdod, où un mariage intime a été célébré vendredi dans l’unité de soins intensifs, afin de permettre à un père en fin de vie d’assister à l’un des moments les plus importants de la vie de sa fille.

Roni, résident d’Ashkelon, est hospitalisé depuis plusieurs semaines pour une grave maladie vasculaire et a subi plusieurs opérations. Vendredi, son état de santé s’est brusquement dégradé, et les médecins ont prévenu sa famille qu’il ne lui restait probablement que quelques heures ou quelques jours à vivre.

Sa fille Katarina, 34 ans, originaire de Rishon Lezion, devait épouser le mois prochain son compagnon Vladislav, 41 ans. Face à l’urgence, le couple a pris la décision de précipiter la cérémonie et d’organiser un mariage improvisé au chevet de son père, afin qu’il puisse partager cet instant avec elle.

Le personnel médical de l’hôpital s’est immédiatement mobilisé pour rendre l’événement possible, malgré les contraintes liées au service de soins intensifs. L’unité a été aménagée pour accueillir la famille et permettre à Roni d’assister au mariage de sa fille.

L’émotion était palpable. "Depuis toujours, mon père a été pour moi une figure aimante et protectrice", a confié Katarina. "Quand nous avons compris que le temps était compté, il était inconcevable pour moi de me marier sans lui. Je voulais qu’il me voie en robe de mariée, qu’il ressente ce moment avec nous."

La cérémonie, sobre et intime, a bouleversé tous les participants, illustrant la force des liens familiaux et la solidarité exceptionnelle entre les proches et le personnel médical.