Israël: Une fillette de cinq ans hospitalisée après une agression dans une école maternelle

Une enfant de cinq ans a été hospitalisée à la suite d’une violente agression par un camarade de classe dans une école maternelle de Kiryat Tivon, au nord d’Israël. Selon ses parents, l’incident s’est produit jeudi dernier, mais ils n’en ont été informés que par l’équipe du centre périscolaire, qui évoquait un « léger problème médical ». En arrivant, la mère – en congé maternité avec un nourrisson – a découvert sa fille couverte d’ecchymoses et en état de choc.

La fillette a été admise à l’hôpital Rambam de Haïfa, où elle est toujours soignée. La direction du centre a affirmé que l’enfant était déjà blessée à son arrivée, tandis que l’enseignante a reconnu avoir « échoué » à remarquer l’incident. Selon les parents, leur fille n’a pu raconter les faits qu’après un jour et demi, identifiant un garçon de sa classe comme agresseur.

Une plainte a été déposée au poste de police de Zevulun, mais les parents dénoncent l’inaction des autorités : « Aucun enquêteur n’est venu interroger notre fille à l’hôpital », ont-ils déploré, soulignant qu’aucun soutien psychologique ou social ne leur a été apporté.

Le ministère de l’Éducation a assuré avoir ouvert une enquête « en coordination avec les autorités locales, sanitaires et policières », tandis que la police affirme « mener toutes les démarches nécessaires ».