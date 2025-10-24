L’éducation financière bientôt matière obligatoire dans les collèges israéliens

Dès l’année prochaine, les collégiens israéliens suivront un enseignement d’éducation financière. Le ministre de l’Éducation, Yoav Kish, a annoncé cette décision lors d’une réunion avec les administrateurs de district, marquant une évolution majeure du programme scolaire national.

Cette nouvelle matière, qui devrait être dispensée une heure par semaine, vise à initier les élèves aux principes fondamentaux de la finance personnelle. Des notions telles que le taux d’intérêt, l’inflation ou encore la gestion budgétaire feront leur entrée dans les salles de classe.

L’objectif affiché par le ministère est clair : renforcer la littératie financière des jeunes et leur donner les outils nécessaires pour comprendre le monde économique dans lequel ils évoluent. « Nous voulons que chaque élève sorte du collège avec des bases solides pour gérer son argent et prendre des décisions éclairées », a précisé un responsable du ministère.

La décision s’inscrit dans une volonté plus large de moderniser les programmes scolaires et d’y intégrer des compétences pratiques adaptées à la vie quotidienne.

Si le cadre général du projet est déjà défini, le niveau d’enseignement exact et les modalités d’évaluation restent encore à préciser. L’éducation financière, longtemps considérée comme un sujet périphérique, s’impose ainsi comme un nouvel enjeu de formation citoyenne.