La canicule met en danger la vie des otages à Gaza (rapport médical)

Articles recommandés -

La chaleur extrême qui frappe Israël ce lundi et qui a poussé le chef d'état-major à ordonner un arrêt des entraînements, pourrait aussi coûter la vie aux otages non encore libérés de Gaza. C'est ce qui ressort d'un rapport médical d'urgence publié par le système de santé du quartier général des familles pour le retour des otages.

Selon le rapport, il s'agit déjà du deuxième été en captivité, une période marquée par des vagues de chaleur extrêmes. « Les otages sont détenus dans des espaces clos, sans ventilation, avec une humidité élevée, et un manque persistant de nourriture et de liquides », y est-il écrit. « Cette combinaison peut mener à un coup de chaleur, une déshydratation chronique et un effondrement systémique – voire à la mort. »

Les auteurs du rapport avertissent également que la surcharge thermique pourrait aggraver l'état mental des otages et influencer négativement le comportement de leurs ravisseurs. Des témoignages de survivants de captivité passés décrivent des symptômes médicaux aigus apparus suite à une exposition à une chaleur intense pendant la détention – des symptômes qui ont persisté même après la libération. « On peut supposer avec certitude que les otages détenus depuis 661 jours vivent les mêmes difficultés – et même avec une intensité accrue », est-il indiqué. Outre le danger pour la vie des otages vivants, le rapport alerte sur des conséquences graves pour les otages défunts : les conditions de chaleur et d'humidité, particulièrement dans des tunnels sans refroidissement, pourraient accélérer la décomposition et compliquer fortement une identification future, ce qui pourrait nuire à la possibilité de les enterrer dignement. Le professeur Hagai Levine, chef du système de santé du quartier général des familles, a souligné : « La chaleur extrême représente un danger grave qui pourrait faire basculer la situation. Tout retard supplémentaire met en péril les otages vivants – et éloigne la possibilité de rapatrier les défunts. Ils n'ont plus de temps. Il faut parvenir immédiatement à un accord global qui ramènera tous les otages – les vivants pour leur réhabilitation, et les défunts pour leur enterrement. »