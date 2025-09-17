La croissance démographique israélienne à un niveau historiquement bas

Articles recommandés -

À la veille du Nouvel An juif 5786, la population israélienne est estimée à 10,148 millions de personnes, selon les chiffres publiés mercredi par le Bureau central des statistiques (CBS). Parmi eux, 7,758 millions sont des Juifs et autres (78,5 %), et 2,13 millions d’Arabes (21,5 %). À ces chiffres s’ajoutent environ 260 000 résidents étrangers.

Croissance démographique ralentie

En un an, la population a progressé de 101 000 personnes. 181 600 bébés sont nés, tandis que 51 888 personnes sont décédées. La croissance démographique par rapport à l'année dernière s'élève à 1 %, un niveau historiquement bas. Cette baisse est due en partie à un changement de méthode de mesure, mais aussi aux conséquences de la guerre sur la population.

Migration négative

Le solde migratoire reste défavorable : environ 25 000 nouveaux immigrants sont arrivés, mais 79 000 Israéliens ont quitté le pays, entraînant une perte nette de 28 000 personnes.

Religion et société

Chez les adultes juifs, 42,7 % se définissent comme laïcs, 21,5 % comme traditionalistes non religieux, 12 % comme religieux, et 11,4 % comme haredim. La part des traditionalistes est en hausse par rapport à l’an dernier.

Économie et logement

Le revenu brut mensuel moyen atteint 22 013 shekels (18 237 nets). Plus de 62 % des ménages vivent dans un logement dont ils sont propriétaires, dont un tiers avec un prêt immobilier.

Santé et sécurité routière

Plus de la moitié des Israéliens adultes (54,4 %) sont en surpoids. 439 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route en 2024, soit une hausse de 21,6 %.

Un optimisme malgré tout

Malgré ces données préoccupantes – inflation, migration négative, obésité et hausse des accidents – 91 % des Israéliens se déclarent satisfaits de leur vie et 66 % de leur situation financière.