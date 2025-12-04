La Galilée menacée d'abandon : 83% des jeunes juifs envisagent de quitter la région

Plus d'un an après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec le Liban, la Galilée peine toujours à se reconstruire. Et si le processus de réhabilitation devrait encore prendre du temps, la majorité des habitants semblent avoir déjà perdu espoir.

Une enquête menée par l'organisation "Lev BaGalil" auprès de la population juive de la région révèle une crise profonde dans le nord d'Israël, avec des chiffres alarmants : la plupart des jeunes ne voient pas d'avenir en Galilée et ont le sentiment que le gouvernement a abandonné la région.

L'étude, réalisée en collaboration avec l'institut Direct Polls auprès de 621 résidents juifs à travers le pays, majoritairement du nord, dresse un constat sans appel : 83% des jeunes juifs de Galilée envisagent de quitter la région, faute d'horizons professionnels stables. Par ailleurs, 81% des habitants estiment que le gouvernement ne traite pas équitablement leur zone, un sentiment d'abandon qui traverse presque toutes les tranches d'âge.

Les principales difficultés identifiées incluent une pénurie grave d'emplois et l'absence d'opportunités d'avancement professionnel, un sentiment d'insécurité persistant, des services de santé défaillants et des infrastructures de transport inadaptées. Pour les jeunes familles, ces défis conjugués créent une forte incitation au départ.

Toutefois, l'enquête révèle aussi une lueur d'espoir : 50% des Israéliens ne résidant pas actuellement dans le nord envisageraient de s'y installer si des emplois de qualité à salaires élevés y étaient créés. De même, 43% considéreraient un déménagement si l'État proposait une aide à l'achat immobilier, cette proportion grimpant chez les 20-30 ans.

Les paysages et la tranquillité qu'offre la Galilée continuent d'attirer ceux qui fuient la densité et le bruit des zones urbaines.

Ophir Shik, président de "Lev BaGalil", déclare : "Les chiffres sont préoccupants et malheureusement reflètent le ressenti sur le terrain. Le public israélien signale au gouvernement qu'il veut voir la Galilée se reconstruire et prospérer, et qu'il est même prêt à y contribuer. C'est le moment d'un plan national pour le développement de l'emploi de qualité, des parcours résidentiels attractifs et une amélioration significative des services."

Moshe Koninsky, maire de Karmiel et président du Conseil national pour la Galilée, ajoute : "Ces données illustrent clairement ce que nous ressentons quotidiennement. Pendant des décennies, la Galilée a souffert d'un manque d'investissement gouvernemental. C'est maintenant une occasion unique de mettre en place un véritable plan gouvernemental pour transformer et développer la Galilée."