La Histadrout s’oppose à l’arrivée de Wizz Air en Israël

La puissante Histadrout, via son syndicat des travailleurs des transports et des ports, a exhorté jeudi la ministre des Transports Miri Regev à annuler sa rencontre prévue avec József Váradi, PDG de Wizz Air, venu présenter les ambitions de la compagnie hongroise pour s’implanter durablement en Israël. Selon le syndicat, ouvrir largement le marché à Wizz Air sans concertation préalable pourrait fragiliser les compagnies israéliennes et mettre en péril des milliers d’emplois.

Váradi, attendu à Jérusalem avec plusieurs hauts responsables de l’entreprise – dont le directeur de la communication Andras Rado, chargé d’orchestrer la stratégie médiatique – doit discuter avec Miri Regev et le directeur général du ministère, Moshe Ben Zaken, des conditions d’une expansion massive de Wizz Air vers Tel-Aviv. Les demandes de la compagnie et les bénéfices offerts en échange doivent être examinés.

Mais pour l’avocat Eyal Yadin, chef du syndicat, cette démarche est à la fois précipitée et dangereuse. « Les travailleurs de l’aviation ne resteront pas les bras croisés pendant que l’on sacrifie leur avenir dans une opération hâtive et mal coordonnée », a-t-il averti, rappelant que les compagnies israéliennes assurent la continuité des vols en période de crise comme en temps normal.

Dans son courrier, il souligne que l’introduction de concurrents étrangers à bas coût, sans garanties claires, menace la pérennité d’un secteur essentiel à la sécurité nationale. « Ce n’est pas qu’un enjeu économique : affaiblir nos compagnies reviendrait à réduire l’indépendance aérienne d’Israël lors des situations d’urgence. »

Le syndicat demande donc le report immédiat des discussions avec Wizz Air, le temps d’établir un cadre de concertation avec la Histadrout et de préserver les intérêts stratégiques du pays.