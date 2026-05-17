La peine de mort pour les terroristes palestiniens entre en vigueur en Judée-Samarie

La loi instaurant la peine de mort pour les terroristes palestiniens condamnés pour des attentats en Judée-Samarie est entrée en vigueur dimanche soir, après la signature de l’ordre militaire nécessaire par le chef du commandement central de Tsahal, le général Avi Bluth.

Le texte impose aux tribunaux militaires de prononcer la peine capitale comme sanction par défaut contre les terroristes dont les attaques ont causé la mort, sauf « circonstances particulières » permettant une condamnation à perpétuité.

Adoptée fin mars par la Knesset, cette législation avait été portée notamment par Itamar Ben Gvir et soutenue par Israel Katz. Dans un communiqué commun, les deux ministres ont affirmé qu’après le massacre du 7 octobre 2023, « un terroriste qui assassine des Juifs ne pourra plus compter sur des accords d’échange, de bonnes conditions de détention ou l’espoir d’être libéré ».

« Les terroristes qui assassinent des Juifs ne resteront pas en prison dans des conditions confortables (…) ils paieront le prix le plus lourd », a déclaré Israel Katz. Itamar Ben Gvir a salué, lui, « l’accomplissement d’une promesse électorale » de son parti Itamar Ben Gvir.

La loi suscite cependant de vives critiques. Plusieurs organisations et responsables politiques dénoncent un texte explicitement discriminatoire puisqu’il ne s’applique ni aux citoyens israéliens ni aux résidents israéliens, mais uniquement aux Palestiniens jugés devant les tribunaux militaires. L’une des conditions pour appliquer la peine capitale exige également que l’attaque ait eu pour objectif de « nier l’existence de l’État d’Israël » ou l’autorité militaire israélienne en Judée-Samarie.

Des recours ont déjà été déposés devant la Cour suprême israélienne, qui a demandé à l’État de répondre d’ici le 24 mai.