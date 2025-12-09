La place des Otages à Tel-Aviv entame sa transition après deux ans d’émotion nationale

Tel-Aviv a entamé mardi le démantèlement des installations de la « place des Otages », devenue depuis près de deux ans le cœur symbolique de la lutte pour le retour des Israéliens retenus à Gaza. Cette évolution intervient alors que les grandes manifestations du samedi soir ont progressivement laissé place à de plus petits rassemblements organisés chaque vendredi, en coordination avec la famille du sergent-chef Ran Gvili, dernier otage encore détenu à Gaza.

Si plusieurs installations emblématiques sont provisoirement maintenues — le tunnel symbolique, l’enseigne « Hope », le piano d’Alon Ohel ou encore le panneau géant comptant les jours depuis le 7 octobre 2023 — l’avenir exact du site reste incertain. Pendant que les bénévoles du Forum des familles d’otages continuaient de collecter pancartes et affiches, des passants s’arrêtaient encore pour jouer quelques notes sur le piano, tandis que la scène principale, qui avait accueilli des foules immenses, était démontée.

Selon Dani Bar Giora, directeur général du Forum, le mouvement entre désormais dans « une nouvelle phase ». Il souligne que la mission n’est pas terminée tant que Ran Gvili n’est pas revenu, mais que la lutte a changé de nature : « Il s’agit désormais de s’assurer que l’accord est appliqué. » Les grandes mobilisations hebdomadaires, dit-il, ne sont plus adaptées aux besoins du moment.

Les bénévoles témoignent d’un sentiment mêlé de nostalgie et d’espoir. Noa, 49 ans, engagée depuis le premier jour, décrit une émotion intense mais positive : « Cela symbolise quelque chose de bon. La famille de Ran mérite ce moment. »

La municipalité de Tel-Aviv–Jaffa, qui a soutenu le site sans relâche, assure que la place restera un symbole tant que le dernier otage ne sera pas rapatrié. Beaucoup espèrent qu’après ce démantèlement, une dernière reconstruction permettra d’accueillir un ultime rassemblement : celui célébrant le retour de tous les otages.