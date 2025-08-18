Le Bitouah Leoumi veut élargir l’accès aux aides sociales grâce à une réforme législative

Articles recommandés -

Le Bitouah Leoumi (Sécurité sociale israélienne) a annoncé son intention de promouvoir une réforme de la législation afin de garantir que les bénéficiaires de prestations continuent à recevoir les réductions et avantages complémentaires auxquels ils ont droit, même lorsqu’un changement de statut personnel ou d’âge entraîne la perte de certaines allocations. Ces avantages comprennent notamment des réductions sur la taxe d’habitation, l’achat de médicaments et les transports publics.

Selon Tsvi Cohen, directeur général par intérim de l’institution, « la mission du Bitouah Leoumi ne s’arrête pas aux portes de l’organisation. Elle se poursuit dans l’accompagnement permanent des ayants droit, avec la volonté constante d’améliorer les services et de préserver les droits des citoyens ».

Après plusieurs mois d’enquête de terrain, l’organisme a identifié quatre groupes particulièrement touchés par ces lacunes : les personnes handicapées percevant une pension partielle et qui, à l’âge de la retraite, perdent leurs droits annexes malgré le maintien de leur handicap ; les victimes d’accidents du travail, contraintes de choisir entre pension d’invalidité générale et pension d’invalidité professionnelle, mais privées des avantages sociaux s’ils optent pour la seconde ; les bénéficiaires de compléments de revenu à la retraite, qui peuvent perdre leurs réductions suite à une légère augmentation de pension ; et enfin, les veufs ou veuves âgés, dont la pension de réversion annule l’accès aux aides complémentaires. Le Bitouah Leoumi soumettra dans les prochains jours son projet de loi à la consultation publique, avant de le présenter à la Knesset pour approbation.