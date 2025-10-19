Le chef du Shin Bet soutient la loi assimilant le crime organisé au terrorisme

Le nouveau directeur du Shin Bet, David Zini, devrait soutenir une proposition de loi visant à désigner certaines organisations criminelles comme groupes terroristes. Cette mesure, présentée comme un tournant sécuritaire, vise à enrayer la violence galopante dans la société arabe.

Le Shin Bet n’a pas confirmé ces informations, mais l’initiative a déjà reçu le soutien appuyé du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui s’est félicité d’un « pas important et juste à ce moment précis ».

« Il y a désormais un chef du Shin Bet en Israël ! Je suis fier qu’il adopte ma position et le projet de loi porté par mon collègue, le député Zvika Fogel », a déclaré Ben Gvir, saluant « une vision neuve et courageuse », en contraste avec celle de l’ancien directeur Ronen Bar, écarté plus tôt cette année. La proposition de loi, déjà évoquée en mai par le cabinet du Premier ministre, restait jusqu’ici imprécise. Le texte de Fogel en définit désormais les contours : dans des cas graves et exceptionnels, le ministre de la Sécurité nationale pourrait, avec l’accord du ministre de la Défense, déclarer une organisation criminelle comme terroriste. Seraient concernées les structures utilisant systématiquement des armes à feu, menaçant des institutions publiques, pratiquant l’extorsion à répétition ou entretenant des liens avec des groupes terroristes.

Une telle désignation permettrait à la police et au Shin Bet d’appliquer les pouvoirs élargis prévus par la loi israélienne sur la lutte contre le terrorisme.