Le kibboutz Neot Semadar entre dans la liste mondiale de l’ONU pour le tourisme durable

L’ONU a annoncé ce vendredi que le kibboutz Neot Semadar, situé dans le désert de l’Arava, figure désormais parmi les 250 meilleurs villages touristiques du monde selon le programme Best Tourism Villages de l’Organisation mondiale du tourisme (UN Tourism). Sélectionné parmi des centaines de candidatures, Neot Semadar a été distingué pour son engagement en faveur du développement durable, de la préservation culturelle et de l’innovation touristique.

Fondé en 1989, le kibboutz compte environ 250 habitants, dont des familles, des enfants et des volontaires venus d’Israël et de l’étranger. Véritable laboratoire de vie communautaire et écologique, il offre une expérience immersive mêlant art, agriculture biologique et hospitalité. On y trouve un centre des arts construit sur quinze ans par les membres de la communauté, un domaine viticole biologique, un gîte rural proposant des produits locaux, des ateliers d’artisans, ainsi que des observations astronomiques avec le télescope de l’Institut Weizmann.

Le ministre du Tourisme, Haim Katz, a salué « un symbole de l’esprit israélien, alliant innovation, durabilité et solidarité ». Pour Hanan Guinat, président du conseil régional de Hevel Eilot, cette distinction « place l’Arava et Israël sur la carte mondiale du tourisme durable ». Neot Semadar rejoint ainsi Kfar Kama, autre village israélien admis dans la liste onusienne en 2022.