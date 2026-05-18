Le maire de Jadeidi-Makr grièvement blessé dans une tentative d’assassinat

Le chef du conseil local de Jadeidi-Makr, Suhail Melhem, a été grièvement blessé par balles dans la nuit de dimanche à lundi, devant une salle de mariage de cette ville arabe du nord d’Israël.

Son adjoint, qui se trouvait avec lui au moment de la fusillade, a été modérément blessé. Les deux hommes ont été évacués vers le centre médical de Galilée, à Nahariya.

Le Magen David Adom a reçu l’alerte peu avant 00h30, après le signalement de deux hommes blessés par balles à l’extérieur de la salle. D’importantes forces de police ont été déployées sur place, tandis qu’une chasse à l’homme était lancée pour retrouver les suspects et recueillir des éléments.

Selon le secouriste Kharet Kalib, l’un des blessés, âgé de 49 ans, était conscient et a été évacué dans un état modéré après avoir reçu des soins vitaux. Le second, un homme d’une cinquantaine d’années, souffrait de graves blessures par balles sur le corps et son état est jugé sérieux.

Suhail Melhem faisait l’objet de menaces depuis une longue période, sans que leur origine soit précisée à ce stade. Selon les premiers éléments de l’enquête, il participait à un mariage et n’était pas accompagné de garde du corps au moment de l’attaque.

Son agent de sécurité avait lui-même été blessé par balles dans un autre incident il y a environ un an.

La police a annoncé l’arrestation d’un suspect lié à cette tentative d’assassinat présumée.