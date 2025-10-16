Le meurtre de Shirley Yehuda, aurait pu être évité : des alertes sur le suspect ignorées un mois avant le drame

Le meurtre brutal de Shirley Yehuda, mère de trois jeunes enfants âgée de 34 ans, soulève de graves questions sur les défaillances du système de surveillance des délinquants sexuels en Israël. Un mois avant le drame, une travailleuse sociale du sud de Tel-Aviv avait tenté d'alerter les autorités sur le suspect principal.

Des signaux d'alerte ignorés

Oshrit Molai, militante sociale, affirme avoir multiplié les tentatives pour signaler Oren Danan, pédophile condamné qui venait d'être libéré après avoir purgé 23 ans de prison. "J'ai remué ciel et terre pour comprendre ce qui se passait avec cet homme. On m'a dit qu'il était sous surveillance. Je n'étais pas rassurée, mais je n'imaginais pas qu'il récidiverait aussi vite", témoigne-t-elle.

L'alerte est venue d'un jeune homme qui l'a contactée : "Je suis chez Ice [chaîne de cafés], je vois le pédophile d'il y a vingt ans." Après vérification auprès de la police, sa libération a été confirmée. "J'ai envoyé des messages, passé des appels à l'unité de surveillance... Il n'y avait personne avec qui parler", déplore Molai. Elle a même contacté le père de la victime initiale de Danan, aujourd'hui âgée de 30 ans, pour l'informer que son agresseur travaillait chez Ice.

Un employeur dans l'ignorance

"Ce n'est qu'après coup que tout le monde a découvert ce qui s'était passé. Je me sens coupable de ne pas en avoir fait assez, de ne pas avoir pu sauver cette femme. Ils ne savaient même pas chez Ice que c'était un délinquant sexuel condamné", confie-t-elle, rongée par le remords.

Danan avait été condamné par le passé pour enlèvement et actes obscènes sur une fillette de 10 ans. Selon l'enquête préliminaire, il travaillait avec Shirley Yehuda dans une succursale de la chaîne Ice. Il l'aurait agressée, poignardée à mort, puis aurait versé un produit inflammable sur son corps avant de prendre la fuite. La dépouille a été retrouvée dans un jardin public au croisement Yigal Alon-Yitzhak Sadeh, vraisemblablement incendiée pour effacer les preuves.

Un passant ayant remarqué l'incendie et aperçu des jambes humaines a alerté la police. Le mobile du crime reste flou. Danan nie toute implication, mais les enquêteurs disposent d'éléments le reliant au meurtre. Il a été soumis à un examen psychiatrique et sa détention a été prolongée.