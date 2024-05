Le nombre de Juifs dans le monde toujours inférieur à celui d’avant la Shoah

Le monde compte environ 15,7 millions de Juifs, dont 7,1 millions (45 %) vivent en Israël et 6,3 millions (40 %) aux États-Unis, selon les données publiées jeudi par le Bureau central des statistiques d’Israël. Le nombre total de Juifs reste toutefois inférieur à celui de 1939, avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Yonatan Sindel/Flash90

Après Israël et les États-Unis, la France a la troisième plus importante communauté juive avec 440 000 Juifs (3 %), suivie par le Canada (398 000 - 2,5 %), la Grande-Bretagne (312 000 - 2%), l’Argentine (171 000 – 1,3 %), la Russie (132 000 - 1,1%), l’Allemagne (125 000 - 0,8%) et l’Australie (117 000 - 0,7%).

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de Juifs dans le monde était de 16,6 millions, dont 449 000 en Israël. En 1948, avant la naissance de l'État hébreu, le nombre de Juifs dans le monde était de 11,5 millions, dont 650 000 en Israël. Si le taux de croissance actuel se maintient, dans quelques années, le nombre de Juifs dans le monde devrait être plus élevé qu'avant la Shoah.

AP Photo/Eric Risberg

Environ 133 000 rescapés de la Shoah vivent en Israël, dont 61,1 % sont nés en Europe, ceux originaires d’ex-URSS constituant le groupe le plus important (35,8 %). 10,8 % sont nés en Roumanie et 4,9 % en Pologne. 16,5% sont nés au Maroc, 2,1% en Algérie, 10,9% en Irak, et 6,6% supplémentaires proviennent de Tunisie et de Libye. 6,2 % des survivants ont immigré en Israël avant la création de l’État, et 30,5 % lors de la grande vague d’immigration qui a suivi l’indépendance d’Israël (1948-1951).