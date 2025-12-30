Le prix du carburant passe sous la barre des 7 shekels pour la première fois depuis deux ans
Une baisse notable, attribuée au recul des prix internationaux, à la diminution des tensions géopolitiques et à l’affaiblissement du dollar.
Bonne nouvelle pour les automobilistes en Israël : à compter de minuit entre mercredi et jeudi, le prix du carburant connaîtra une baisse significative. Le litre d’essence sans plomb 95 en libre-service s’établira à 6,85 shekels, soit une diminution de 26 agorot par rapport au mois précédent. Il s’agit du niveau le plus bas enregistré depuis deux ans.
L’annonce a été faite par l’Administration des carburants et du gaz du ministère israélien de l’Énergie et des Infrastructures. Le supplément appliqué pour le service assisté reste inchangé et s’élève à 25 agorot par litre.
À Eilat, où les prix sont affichés hors TVA, le litre d’essence 95 en libre-service passera à 5,80 shekels, en baisse de 23 agorot. Le supplément pour le service complet y demeurera fixé à 21 agorot par litre.
Selon Bat-Sheva Abuhatsira, directrice de l’Administration des carburants et du gaz, cette baisse s’explique par plusieurs facteurs conjugués. Elle souligne une diminution d’environ 11 % des prix internationaux de l’essence dans le bassin méditerranéen, liée à une surabondance de produits raffinés et à un recul de la demande. À cela s’ajoute une baisse de la prime de risque géopolitique, ainsi qu’un affaiblissement du dollar américain d’environ 2 %, élément qui pèse favorablement sur les coûts d’importation.
Cette évolution marque un soulagement pour les ménages et les professionnels, dans un contexte de coût de la vie élevé. Reste à savoir si cette tendance baissière se confirmera dans les mois à venir ou si elle ne constitue qu’un répit temporaire pour les consommateurs israéliens.