Le projet de loi Bismuth maintient l’exemption des étudiants de yeshiva et limite les sanctions jusqu’à 26 ans

Le député Likoud Boaz Bismuth a dévoilé une nouvelle version de son projet de loi très controversé visant à encadrer la conscription des orthodoxes. Le texte, transmis aux membres de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, affirme vouloir « réguler le statut des étudiants de yeshiva à plein temps tout en reconnaissant l’importance de l’étude de la Torah ».

S’il affiche l’objectif de « réduire les inégalités de conscription » en intégrant davantage de Haredim dans le service militaire ou civil, le projet prévoit pourtant que les étudiants de yeshiva entièrement consacrés à l’étude puissent obtenir un report annuel de leur service. À partir de 20 ans, ils pourront demander à rejoindre un service de sécurité civile.

La nouvelle version supprime la mention explicite selon laquelle le gouvernement devrait recruter des conscrits parmi les étudiants de yeshiva. Désormais, le recrutement portera sur les diplômés des institutions haredies, avec des seuils annuels : 8 160 recrues la première année, 6 840 la deuxième, 7 920 la troisième, 8 500 la quatrième, puis au moins 50 % de la cohorte annuelle la cinquième année. À partir de là, le ministre de la Défense fixera les objectifs, sans pouvoir descendre sous ce seuil.

Les recrues pourront accomplir un service militaire ou un service de sécurité civile, ce dernier étant limité à 10 % du total. Le texte définit comme Haredi tout jeune ayant étudié au moins deux ans dans une institution orthodoxe entre 14 et 18 ans.

En cas de non-respect des objectifs, les financements des étudiants bénéficiant de reports seront retirés. Les étudiants non exemptés ne pourront pas obtenir de permis de conduire, de bourses universitaires ni voyager à l’étranger avant 23 ans. Ils seront aussi exclus des programmes de logement subventionné et de divers avantages fiscaux ou sociaux.

Après 26 ans, aucune sanction ne s’appliquera. Le texte prévoit enfin des filières adaptées aux recrues haredies, ainsi qu’un comité consultatif comprenant des membres issus du monde des yeshivas.