Le tabac tue 33 Israéliens chaque jour

Le ministère israélien de la Santé a présenté à la Knesset son rapport 2025 sur le tabagisme, dressant un constat préoccupant sur l’impact du tabac et de la nicotine dans le pays.

Selon les données publiées, 23,1 % de la population adulte en Israël fume. En 2022, environ 12 386 décès auraient été attribués au tabagisme, dont 894 liés à l’exposition à la fumée secondaire, soit près de 33 morts par jour.

Le rapport indique également que 28,9 % de la population juive et 48,5 % de la population arabe sont exposés au tabagisme passif. Chez les hommes arabes adultes, le taux de tabagisme atteint 46,2 %, soit environ le double de la moyenne nationale.

Autre source d’inquiétude : la progression de la cigarette électronique chez les jeunes. Environ 20 % des élèves israéliens déclarent avoir déjà essayé une cigarette électronique, contre 19 % pour la cigarette classique. Pour la première fois, l’expérimentation de l’e-cigarette dépasse celle du tabac traditionnel.

Près de 17 % des élèves affirment avoir utilisé une cigarette électronique au moins une fois au cours du mois précédent. Le ministère note une hausse de cette pratique entre 2023 et 2025, aussi bien chez les élèves juifs qu’arabes.

Pour lutter contre le phénomène, des avertissements graphiques deviendront obligatoires sur les produits du tabac à partir d’août 2026. Ils devront couvrir 75 % de la surface des emballages, aux côtés des avertissements écrits.

Le ministre de la Santé, Haim Katz, a qualifié le tabagisme de facteur majeur de risque pour la santé publique, appelant à renforcer la prévention, l’application de la loi et la sensibilisation, notamment auprès des enfants et des adolescents.