Les familles d’otages craignent un nouvel échec des négociations et appellent à la mobilisation

Comme chaque samedi soir, les familles des otages retenus dans la bande de Gaza prendront la parole ce samedi soir lors d’une déclaration publique sur la place des Otages, à Tel-Aviv. Leur message intervient alors que l’armée a validé ses plans d’offensive pour reprendre Gaza, un projet qui, selon elles, menace de faire capoter un nouvel accord de libération.

À l’issue de cette prise de parole, une manifestation est prévue, avec un appel renouvelé à la libération immédiate des captifs. « Aux côtés de l’annonce d’une journée nationale de lutte mardi prochain, nous avons besoin que le peuple d’Israël se tienne à nos côtés dès ce soir », a déclaré le Forum des familles, ajoutant : « Israël se mobilise aux côtés des otages, des soldats, des déplacés. Le peuple veut la vie, veut la reconstruction. Le moment est venu de ramener les 50 otages encore détenus et de mettre fin à la guerre. Ce sera la seule véritable victoire israélienne. »

Plusieurs proches de captifs prendront la parole durant l’événement, dont Liran Berman, frère de Gali et Ziv Berman, Roni Ader, sœur de Tamir Ader, ou encore Hagai Angrest, père de Matan Angrest. Tous partageront leurs témoignages pour rappeler l’urgence de la situation et maintenir la pression sur le gouvernement.