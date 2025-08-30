Les familles d’otages interpellent Netanyahou : "Un accord global est la seule voie"

Articles recommandés -

Près de 700 jours après l’enlèvement de leurs proches par le Hamas, des familles d’otages ont lancé ce samedi un appel au gouvernement israélien pour conclure un accord global et mettre fin à la guerre. Dans une déclaration commune, elles accusent le Premier ministre Benjamin Netanyahou de bloquer une proposition « viable » qui, selon elles, aurait pu permettre la libération de dizaines de captifs dès la semaine dernière.

Einav Zangauker, dont le fils Matan est détenu à Gaza depuis octobre 2023, a dénoncé les « manipulations politiques » du Premier ministre : « Netanyahou justifie une guerre devenue politique, menée sur le dos de nos enfants. Si Matan revient dans un sac noir, je le tiendrai personnellement pour responsable. »

Itzik Horn, père d’Eitan, a fustigé un gouvernement « qui joue avec la vie des otages et des soldats » et a appelé les Israéliens à se mobiliser : « Le pouvoir est entre les mains du peuple, et lui seul ramènera les otages. » Pour Yehuda Cohen, père de Nimrod, « Hamas a donné son accord à une base de négociation, mais Netanyahou refuse d’envoyer une délégation. Il craint ses extrémistes et la pression de la rue. » Enfin, Naomi Or, proche de Dror Or assassiné le 7 octobre, a exhorté la jeunesse israélienne à rejoindre le combat : « C’est aussi notre avenir et notre sécurité qui sont en jeu. » Les familles préviennent : choisir l’occupation de Gaza plutôt qu’un accord, ce serait « signer l’exécution » des otages et mettre en péril l’avenir d’Israël.