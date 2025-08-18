Les familles des otages annoncent une nouvelle journée nationale de mobilisation dimanche

Articles recommandés -

Le Forum des familles des otages a annoncé ce lundi soir l’intensification de son mouvement de protestation pour le retour des captifs toujours détenus dans la bande de Gaza. Sous le slogan « Israël s’arrête », une nouvelle journée nationale de mobilisation est prévue pour le dimanche 24 août à travers tout le pays.

Selon le communiqué, les dernières manifestations organisées ce week-end ont rassemblé environ 2,5 millions de personnes, démontrant, affirment les organisateurs, « de façon claire et puissante ce que veut la majorité du peuple : le retour des otages et la fin de la guerre ».

Le programme de la journée de dimanche est déjà tracé : à 16 heures, des cortèges motorisés partiront de tout le pays ; à 19 heures, une grande marche se tiendra à Tel-Aviv en direction de la place des Otages ; et à 20 heures, un rassemblement majeur se déroulera sur cette même place, devenue symbole de la mobilisation citoyenne.

Les familles dénoncent l’inaction du gouvernement, rappelant que 50 otages sont toujours détenus depuis 22 mois. Elles accusent directement le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer d’« échec dans la conduite des négociations ». Elles reprochent notamment à Dermer, chargé du dossier, de n’avoir « pas réussi à faire libérer un seul otage depuis six mois » et au chef du gouvernement de s’en prendre aux proches des captifs. Les organisateurs ont assuré que davantage de détails et de points de rassemblement seraient communiqués dans les prochains jours sur le site du Forum et via les réseaux sociaux. Par cette mobilisation, les familles espèrent maintenir la pression sur les autorités afin que la question des otages reste au cœur de l’agenda politique et diplomatique.