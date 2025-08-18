Les familles des otages interpellent Donald Trump dans une lettre ouverte

Articles recommandés -

Dans une lettre adressée au président américain Donald Trump, les familles des cinquante otages encore détenus dans la bande de Gaza implorent son intervention pour mettre un terme à leur calvaire. Pour elles, le temps presse et chaque jour qui passe menace directement la vie de leurs proches.

Depuis plus de 680 jours, ces familles vivent dans l’angoisse permanente, confrontées à l’absence, aux rumeurs et aux images insoutenables de leurs êtres chers. « Nous avons besoin de vous pour mettre fin à cette guerre et ramener les otages », écrivent-elles, rappelant que Trump a, par le passé, contribué à la libération de captifs et n’a cessé de se présenter comme un artisan de paix.

La lettre insiste sur l’ampleur de la mobilisation populaire en Israël, évoquant « près d’un million de personnes réunies dans un élan national sans précédent » pour réclamer le retour des otages et la fin des combats. Ce sursaut d’unité nationale, poursuivent-elles, est le reflet de la volonté profonde du peuple israélien : mettre un terme à une guerre devenue insoutenable et sauver les vies en danger.

Les familles exhortent Donald Trump à user de ses talents de négociateur et de son influence internationale pour conclure ce qu’elles appellent « le deal des deals » : un accord global permettant à la fois de libérer tous les otages et d’instaurer une paix durable. Elles insistent sur l’urgence, rappelant que six otages ont été exécutés il y a un an par leurs ravisseurs alors que l’armée israélienne approchait. « Chaque opération militaire rapproche nos proches de la mort », soulignent-elles. Tout en dénonçant la cruauté du Hamas, elles n’occultent pas la nécessité d’un horizon politique pour Gaza, appelant à une solution qui épargne les civils et ouvre la voie à une coexistence pacifique. Elles remercient Donald Trump pour son soutien constant, évoquant l’émotion suscitée par les vidéos insoutenables de captifs et saluant l’implication de son émissaire, Steve Witkoff, dans les négociations. Pour conclure, elles appellent le président à faire de ce combat une part essentielle de son héritage historique : « Votre nom pourrait rester comme celui du leader qui a mis fin aux guerres et ramené les nôtres. » Une exhortation poignante, teintée d’espoir désespéré, qui résume leur cri : « Pas un seul otage ne doit être laissé derrière. »