Les "Femmes du Mur" introduisent clandestinement un rouleau de la Torah par les toilettes du lieu saint

Une vive controverse a éclaté vendredi matin au Mur Occidental, à Jérusalem, après qu’un petit groupe de militantes de l’organisation "Les Femmes du Mur", liée au mouvement réformé, a introduit un rouleau de la Torah dans la section réservée aux femmes à l’occasion de la prière de Roch Hodech (néoménie). L’acte, réalisé en infraction claire avec les règles en vigueur sur le site, a été qualifié de profanation par les responsables du lieu saint.

Selon la Fondation du patrimoine du mur Occidental, les militantes auraient fait passer le rouleau par les toilettes publiques avant de le transférer dans l’esplanade, un mode opératoire dénoncé comme "une atteinte grave à la sainteté du site et à l’honneur du rouleau de la Torah". L’organisation chargée de la gestion du mur a condamné une "provocation délibérée" visant à contester l’ordre établi.

De leur côté, les "Femmes du Mur" ont assumé leur démarche. Elles affirment chercher à garantir la possibilité pour les femmes de lire la Torah au mur Occidental, un droit qu’elles estiment bafoué depuis des décennies. "Nous sommes heureuses d’avoir pu faire entendre une voix féminine une fois de plus", ont-elles déclaré, ajoutant que la housse recouvrant le rouleau symbolise les restrictions dont elles se disent victimes. Le mouvement revendique 36 ans de lutte pour l’égalité d’accès aux pratiques liturgiques sur le site.

Dans la tradition juive, l’introduction d’objets sacrés tels qu’un rouleau de la Torah dans des toilettes est strictement interdite, ce qui renforce la sensibilité de l’affaire. Cette nouvelle confrontation met en lumière les tensions persistantes entre les courants religieux en Israël sur la place des femmes dans les espaces de prière, en particulier sur l’un des lieux les plus symboliques du judaïsme.