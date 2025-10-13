Les hôpitaux israéliens prêts recevoir les otages qui seraient "tous sur leurs jambes"

Chaque otage aura une équipe de psychologues et médecins dédiée. Onze otages seront accueillis à Shiba à Ramat Gan, 5 à Ichilov à Tel Aviv, et 4 à Beillinson, à Petah Tikva, tous dans le centre d'Israël. Les détails de l'arrivée des otages dans les hôpitaux israéliens avec Ava Mergy.