Les hôpitaux israéliens prêts recevoir les otages qui seraient "tous sur leurs jambes"
Des drapeaux jaunes attendent les otages sur le chemin qui les conduira dans les hôpitaux israéliens
Ava MergyReporter i24NEWS
1 min
1 min
Chaque otage aura une équipe de psychologues et médecins dédiée. Onze otages seront accueillis à Shiba à Ramat Gan, 5 à Ichilov à Tel Aviv, et 4 à Beillinson, à Petah Tikva, tous dans le centre d'Israël. Les détails de l'arrivée des otages dans les hôpitaux israéliens avec Ava Mergy.
Cet article a reçu 1 commentaires